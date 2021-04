Chuteiras com que Messi marcou o golo 644 pelo Barcelona vão a leilão

Susana Silva Hoje às 17:13 Facebook

As chuteiras que o internacional argentino Lionel Messi usou no encontro em que alcançou o recorde de 644 golos com o FC Barcelona vão ser leiloadas para apoiar um hospital da Catalunha, anunciou hoje a casa de leilões Christie's.

Em comunicado, a empresa britânica, uma das mais antigas do mundo, explicou que Messi doou as chuteiras ao Museu Nacional de Arte da Catalunha e que, juntos, decidiram colocar as botas em leilão para ajudar o Projeto de Artes e Saúde do Hospital Universitário Vall Hebron, em Barcelona.

"Estou muito feliz pelo recorde de 644 golos, mas o mais importante é poder retribuir a todas as crianças que lutam pela saúde. Espero que este leilão sirva para aumentar o interesse sobre esta grande iniciativa e quero agradecer a todos por apoiarem uma causa tão importante para mim", disse Lionel Messi.

De acordo com a Christie's, o leilão vai ser realizado online entre 19 e 30 de abril e as chuteiras têm um valor estimado entre as 50 e as 70 mil libras (57 e 80 mil euros).

Messi, de 33 anos, tornou-se, a 22 de dezembro de 2020, o jogador da história do futebol a marcar mais golos por um único clube, ao alcançar a marca de 644 frente ao Valladolid, em Camp Nou, superando o recorde do brasileiro Pelé ao serviço do Santos.

As botas são umas Adidas Nemeziz Messi 19.1, com o nome da mulher do jogador argentino e dos seus três filhos, incluindo as datas de nascimento.