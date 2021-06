"Chuteiras encontradas": Jardel já conseguiu recuperar troféus roubados

JN Hoje às 10:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Os prémios do antigo atleta foram encontrados numa casa do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Imprensa brasileira avança que o suspeito do roubo foi detido.

As Botas de Ouro e de prata conquistadas pelo ex-atacante de F. C. Porto e Sporting Mário Jardel já foram encontradas. Um dia depois de ter denunciado o roubo, o antigo futebolista anunciou, no Instagram, ter recuperado os troféus.

"Chuteiras encontradas. Venho aqui agradecer a cada um de vocês que partilharam o furto das minhas chuteiras. A Polícia do Ceará fez um trabalho incansável", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mário Jardel (@mariojardelofficial)

De acordo com a imprensa brasileira, as botas estavam numa casa do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e o suspeito do roubo foi detido.

"Nem é pela questão financeira, é mais pelo valor sentimental. É o meu legado, a minha história", afirmou o marcador da Europa em 1998/99 (pelo F. C. Porto) e em 2001/02 (pelo Sporting), citado pelo Globoesporte.