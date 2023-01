Chuva de golos na Liga 3 com algumas surpresas à mistura

Rui Almeida Santos Hoje às 17:35 Facebook

Lanterna-vermelha da Série B, a Académica bateu o segundo classificado, Amora, por 4-3. Mais a norte, o comandante da Série A, Lank Vilaverdense, não saiu do nulo na casa do Sporting de Braga B.

O líder da Série A da Liga 3, Lank Vilaverdense, não foi além de uma igualdade a zero na casa do Sporting de Braga B e pode ser ultrapassado no topo da tabela pelo Felgueiras, este domingo.

Igualmente empatado, mas a três golos, terminou o duelo do distrito de Aveiro entre Anadia e São João de Ver. Os primeiros 25 minutos foram eletrizantes, com Fausto Lourenço e Simão Fernandes a responderem aos tentos dos "malapeiros" Leo Cá e Jaime Poulson. Aos 38 minutos, Diogo Silva colocou o Anadia pela primeira vez na frente do marcador, mas Diogo Pereira, no arranque do segundo tempo, fez o 3-3 final.

Na estreia de António Barbosa no banco, a Sanjoanense venceu o Vitória de Guimarães B por 1-0, valeu o golo de Pedro Pinho, aos 20 minutos.

A Académica, última classificada da Série B, alcançou um importante triunfo na casa do segundo classificado Amora, por 4-3, num duelo bem animado.

A "briosa" chegou ao 2-0 nos primeiros 35 minutos da partida, graças a um autogolo de Paulo Marcelo e a um tiro certeiro de Hugo Seco. O Amora reduziu em cima do intervalo, por Nuno Pereira, mas o estreante Ibouka fez o 3-1 para o conjunto de Coimbra, a abrir o segundo tempo.

Só que o Amora haveria de repor a igualdade num espaço de apenas três minutos, por Paulo Marcelo, que se redimiu do autogolo da primeira parte, e Caleb, de grande penalidade. A Académica, porém, não se foi abaixo e voltaria a marcar aos 76 minutos, por Diogo Ribeiro, selando o triunfo.

Em Tábua, o Oliveira do Hospital-Caldas chegou a ser interrompido, numa fase prematura, durante 25 minutos, devido ao mau tempo, mas nem ele impediu um jogo animado, que teve quatro golos, dois para cada lado.

No reatamento, os oliveirenses chegaram rapidamente ao 2-0, por Diogo Castro e Daffé, mas o Caldas conseguiria recuperar e salvar um ponto, com Tuga e João Rodrigues a anularem a desvantagem, este último na conversão de uma grande penalidade.

Quanto ao Sporting B venceu, em Alcochete, o Vitória de Setúbal (1-0) e ascendeu ao pódio da Série B. Samuel Justo, aos 17 minutos, apontou o único golo de um encontro que fica marcado pelo penálti desperdiçado por Zequinha, à meia hora. Perto do intervalo, Gilberto Batista foi expulso e deixou os leões reduzidos a dez, mas a equipa de Alvalade conseguiu segurar a vantagem até final.