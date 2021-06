Ciclismo: Paisagens do Douro entram na rota do pelotão nacional

José Pedro Gomes Hoje às 12:43 Facebook

JN organiza GP Douro Internacional, prova inédita numa região Património da Humanidade.

Conjugar as emoções da modalidade com as deslumbrantes paisagens da região duriense é o desafio a que se propõe o Grande Prémio Douro Internacional, uma prova em estreia no calendário velocipédico nacional, organizada pelo grupo Global Média, detentor de títulos como o Jornal de Notícias ou o desportivo "O Jogo".

A competição, que se desenrola por quatro dias (entre 10 a 13 junho) vai atravessar os municípios parceiros de Torre de Moncorvo, Mogadouro, Carrazeda de Anciães, Miranda do Douro, Resende, S. João da Pesqueira, Tabuaço e Lamego, num percurso difícil e seletivo, com mais de 500 quilómetros, divididos por quatro etapas e um contrarrelógio individual.

Na linha de partida estarão 18 equipas portuguesas, num pelotão formando pelos nove conjuntos de elite nacionais mais 11 formações de clube sub-23, o que faz perspetivar uma aguerrida competição pelo triunfo nas diferentes categorias.

O relevo do interior norte do país será uma constante no trajeto desenhado para estes quatro dias de prova, e apesar de não estar prevista nenhuma chegada em alto, as dificuldades para os ciclistas, ao longo das tiradas, serão recorrentes e agudizadas por oito prémios de montanha, distribuídos pelas etapas, que contribuirão para fazer a diferença entre os mais fortes.

A meio da prova, e em contraponto com as estradas inclinadas, os corredores terão de superar um curto, mas técnico, contrarrelógio individual, nas ruas de Resende, que apesar de ter apenas 10,8 quilómetros, poderá fazer uma seleção dos mais capazes do pelotão, não perdoando qualquer deslize.

Além da competição, esta nova prova do calendário vem também contribuir para o alento da retoma do ciclismo após um ano anterior muito condicionado pela pandemia da covid-19, surtindo o mesmo efeito na promoção turística das riquezas paisagísticas, culturais e gastronómicas dos oito municípios que integraram o percurso, ajudando a mitigar as diferenças entre o litoral e o interior e promovendo a prática desportiva junto das respetivas populações.

Nessa que também é uma missão do grupo Global Média, e mais concretamente do Jornal de Notícias, esta 1.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional merecerá uma ampla cobertura jornalísticas tanto nas versões em papel do JN e do O Jogo, como também nas plataformas digitais dos dois títulos.