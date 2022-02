Ciclismo: Pelotão cresce para mais emoção e luta na estrada

José Pedro Gome * Hoje às 15:15 Facebook

A temporada nacional de estrada de 2022 tem amanhã o tiro de partida em Aveiro, com a tradicional Prova de Abertura, dando mote a um ano com mais dias de competição, uma nova equipa profissional no pelotão e uma aposta reforçada na modalidade do Global Media Group, detentor de títulos como JN, DN e O Jogo.

A maior novidade para esta época é o alargamento do pelotão para 10 equipas de elite, com a chegada da Efapel Cycling. O novo conjunto, orientado pelo consagrado ex-ciclista José Azevedo, absorveu um patrocinador já existente na modalidade e "pescou" todos os ciclistas noutras formações, sobretudo nacionais, tendo como figuras principais João Benta e Joaquim Silva.

Em termos de provas, o maior destaque vai para o alargamento do Grande Prémio Douro Internacional, organizado pelo Global Media Group, que, depois da estreia em 2021, passa de quatro para sete dias de competição. Também o GP O Jogo, em abril, tem previsto mais dois de corrida, enquanto o GP JN, que volta a surgir no pós Volta a Portugal, mantém o formato de uma semana.