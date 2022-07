Ciclismo: Pelotão de luxo enfrenta os exigentes desafios do Douro

Maior parte dos melhores ciclistas a correr em Portugal estarão hoje na partida do GP Douro Internacional.

Mais de cem corredores, repartidos por 15 equipas, vão estar hoje no arranque da 2.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional, prova cada vez mais consolidada nas ambições do pelotão nacional e que contará com a maior parte dos melhores ciclistas a correrem em Portugal. A dureza e abrangência do percurso, que servirá como grande teste para a Volta a Portugal que se aproxima, a reconhecida capacidade organizativa, liderada pelo Global Media Group, e a visibilidade mediática, através da cobertura dos diários Jornal de Notícias e O Jogo e da rádio TSF, são motivos suficientes para antecipar uma feroz luta pelas várias camisolas.

Com tanta qualidade no pelotão, será difícil resumir um grupo de favoritos à vitória final, surgindo as equipas Glassdrive/Q8/Anicolor, Efapel e W52/F. C. Porto com os blocos mais consistentes para se apoderarem dessa luta, sem descartar as possíveis intromissões de Rádio Popular/Paredes/Boavista, Kelly/Simoldes/UDO, Aviludo/Louletano e Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel.