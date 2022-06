Ciclismo: Pogacar tenta o tri para construir hegemonia no tour

Ciclista esloveno da UAE-Emirates venceu as duas últimas edições da Volta a França e parte como favorito para a corrida que arranca na sexta-feira e passa por quatro países.

Na sexta-feira, a 109.ª edição da Volta a França, prova rainha da modalidade, estará na estrada até 24 de julho para percorrer mais de 3 300 quilómetros, divididos por 21 etapas. As maiores atenções nos duelos pela conquista da mais famosa camisola amarela do Mundo voltam a recair sobre o jovem esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) que, depois de vencer a prova nos dois últimos anos, vai tentar o tri para entrar no restrito lote de oito corredores que atingiram o feito na história do Tour.

Mas na linha de partida da corrida, este ano em Copenhaga, na Dinamarca, estarão outros nomes com potencial para quebrarem a hegemonia de Pogacar, nomeadamente o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e o seu companheiro de equipa, o dinamarquês Jonas Vingegaard. Seguem-se os homens fortes da INEOS, Daniel Martínez e Geraint Thomas, e, num segundo plano, como agitadores da prova, o espanhol Enric Mas (Movistar), o russo Aleksandr Vlasov (Bora-Hangshore) ou até o veterano inglês Chris Froome (Israel-Premier Tech).