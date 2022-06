Ciclista do C.C.Tavira recebe prémio internacional de fair-play

David Livramento, atleta profissional do Clube de Ciclismo de Tavira (CCT), vai estar presente na Cerimónia dos Prémios Fair-Play do Comité Internacional para o Fair-Play (CIFP), que se vai realizar em Budapeste, na Hungria, a partir da próxima sexta-feira e até domingo.

Tendo Tavira como a sua "terra natal", Livramento que nasceu em Faro há 38 anos, vai receber o World Fair Play Diploma, na categoria "Pierre de Coubertin-Act", atribuído em 2020, mas por causa da pandemia de covid 19, só agora será entregue.

O ciclista do CCT vai ver reconhecida a sua atitude durante a primeira etapa em linha da Volta a Portugal - Edição Especial (VP-EE), que se disputou no dia 28 de setembro de 2020, ligando Montalegre a Viana do Castelo/Alto de Santa Luzia. A cerca de 15 quilómetros da meta houve uma queda que afetou vários corredores, mas o tavirense teve como única preocupação os companheiros afetados, nomeadamente, Emanuel Duarte da equipa LA Alumínios/LA Sport, natural de Portimão.

"Caíram vários corredores e o que estava à minha frente era o Emanuel, ainda que sendo algarvio não o conhecia bem e tinha pouquíssima relação. Ajudei-o a levantar, coloquei a bicicleta dele em ordem e acabámos por seguir a marcha", recorda David Livramento.

No final da etapa, Emanuel Duarte chegou a dez segundos do vencedor, o português Luís Gomes, enquanto David Livramento só chegaria três minutos e 20 segundos depois ganhador da tirada. Esta temporada os dois corredores são companheiros de equipa no CCT, que na estrada se chama Atum General/Tavira/AP Maria Nova Hotel.

O Panathlon Clube de Lisboa soube do feito do algarvio e apresentou a situação ao Panathlon Internacional que em conjunto subscreveram a candidatura de David Livramento ao Prémio Fair-Play que foi aceite pelo CIFP.

O gesto do ciclista do CCT foi reconhecido pelo Panathlon Clube de Lisboa e o pelo IPDJ/Algarve que lhe atribuíram o Prémio Fair-Play 2020. No próximo dia 24 de junho, Feriado Municipal, a Câmara Municipal de Tavira, vai também reconhecer o feito do ciclista.

David Livramento é definido como "um trabalhador de equipa", tendo-se iniciado no ciclismo aos 11 anos, passando por vários escalões de formação do clube de Tavira e aos 21 anos tornou-se ciclista profissional. O ano de 2012 foi o melhor da sua carreira, onde alcançou as três vitórias da carreira, tendo ajudado David Blanco (2008, 2009 e 2010), Ricardo Mestre (2011) e Joni Brandão (2018), nas cinco vitórias da Volta a Portugal.