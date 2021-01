Ciclista Domingos Gonçalves suspenso quatro anos

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português Domingos Gonçalves foi suspenso por quatro anos por "uso de métodos e/ou substâncias proibidas", segundo a lista atualizada de suspensões da União Ciclista Internacional (UCI) publicada esta quinta-feira.

O campeão nacional de fundo de 2018 e de contrarrelógio em 2017 e 2018 fica impedido de participar em qualquer prova até 11 de dezembro de 2023.

A 12 de dezembro de 2019, a UCI anunciou que Domingos Gonçalves tinha sido notificado de "uma violação do regulamento antidopagem por uso de uma substância proibida, com base nas anomalias detetadas no passaporte biológico entre 2016 e 2018".

Contudo, os resultados desportivos do corredor de 31 anos são anulados entre 11 de julho de 2018 e a data da suspensão provisória, com Gonçalves a perder, entre outros, o nono lugar da Volta a Portugal de 2018, e a etapa que ganhou, e a prata nos nacionais de contrarrelógio do ano seguinte.

O barcelense não compete desde a Volta a Espanha de 2019, quando desistiu na 14.ª etapa.

Domingos Gonçalves iniciou o percurso profissional na Onda, em 2012, mantendo-se na equipa axadrezada na temporada seguinte, antes de dar o salto para a francesa La Pomme Marseille.

Em 2015, regressou ao pelotão nacional, para alinhar na Efapel, antes de cruzar fronteiras para a Caja Rural, equipa à que haveria de voltar em 2019, já depois de outras duas temporadas na Rádio Popular-Boavista.