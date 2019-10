Ciclista Luís Mendonça troca Boavista por Efapel

Teixeira Correia Hoje às 13:03 Facebook

Luís Mendonça, vencedor da edição de 2019 do Troféu "O Jogo", rubricou ao final da tarde de sexta-feira um contrato válido por duas temporadas com a equipa da Efapel, onde passa a ser colega de Joni Brandão.

O corredor, natural de Paredes, envergou esta temporada a camisola xadrez da Rádio Popular/ Boavista, tendo ganho a 1ª Etapa de "O Jogo", com partida e chegada a Póvoa de Varzim, e conquistado também o Ranking da Taça de Portugal.

Mendonça conseguiu a maior vitória da carreira ao ganhar no ano passado a Geral Individual da Volta ao Alentejo, na altura defendendo a camisola vermelha e branca da Aviludo/ Louletano. Na "Alentejana" deste ano, o corredor boavisteiro envergou a camisola amarela na antepenúltima etapa em Portalegre, mas acabou batido no contrarrelógio individual por João Rodrigues, corredor da W52/FCPorto, vencedor final no Alentejo e da Volta a Portugal.

"Dono" de um excelente sprint e especialista em contrarrelógios curtos, Luís Mendonça regressou ao ciclismo de competição depois de uma paragem em que deu outro rumo à vida. O "bichinho" da bicicleta foi mais forte, tendo regressado à competição em 2015, em Espanha, defendendo as cores azuis da SPOL/ Abanca, de Poriño, e conseguido com esta equipa a primeira vitória na carreira, no Circuito da Curia.

O "Chefinho", como é conhecido no meio velocipédico, iniciou a temporada de 2016 em Torres Vedras, na equipa da Sicasal, do Escalão de Equipa de Clube, tendo feito a Volta a Portugal pelos brasileiros da Funvic, concluindo na 54ª posição.

No ano seguinte, ingressou no Louletano, onde teve uma temporada algo apagada, mas em 2018, dando nas vistas na Volta ao Algarve, acabou por "explodir" na Volta ao Alentejo, onde sem ganhar qualquer etapa envergou a camisola amarela no contrarrelógio individual de Castelo de Vide, para no dia seguinte conseguir a vitória final em plena Praça do Giraldo, em Évora.

Este ano, na Volta a Portugal, Mendonça foi 26º na geral individual e "acariciou" a vitória na segunda etapa que terminou em Santo António dos Cavaleiros (Loures), tendo sido batido em cima da linha de meta, pelo espanhol Mikel Aristi, da Euskadi/ Murias.

A aposta da Efapel, equipa sediada em Ovar, em Luís Mendonça é vista como um reforço importante na luta pelas vitória em etapas em provas com mais do que um dia de competição e em clássicas, além de um reforço na ajuda a Joni Brandão, na tentativa de conquista da Volta a Portugal, e de Henrique Casimiro.