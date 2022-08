Ciclista morre dois dias depois de se sagrar campeão na Escócia

JN Hoje às 12:10 Facebook

O ciclista Rab Wardell morreu, esta quarta-feira, aos 37 anos, dois dias depois de se ter sagrado campeão nacional na Escócia.

O ciclismo acordou de luto. Rab Wardell morreu esta madrugada, durante o sono, dois dias depois de superar três furos e vencer a corrida de elite masculina no Campeonato Escocês de MTB XC em Kirroughtree Forest em Dumfries e Galloway no fim de semana. "A corrida foi um desastre mas só tenho de continuar. Mas dei o meu melhor, o que mais poderia fazer?", disse bem-humorado, na altura. O veterano corredor de cross country, de 37 anos, só se tinha tornado profissional no início deste ano após uma longa carreira enquanto amador.

"Estamos devastados em confirmar a notícia de que o ciclista de montanha internacional Rab Wardell faleceu hoje. Temos muito pouca informação nesta fase, mas enviamos nosso amor e apoio à família, amigos e todos aqueles que o conheceram", pode ler-se em comunicado da Scottish Cycling.

"Fiz os possíveis para o salvar"

Katie Archibald, campeã olímpica e companheira do ciclista, revelou que tentou reanimar o parceiro depois de Rab Wardell ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante o sono.

"Eu ainda não entendi o que aconteceu. Se isto é real, a razão para o tirarem de mim agora, tão saudável e feliz. Ele teve uma paragem cardiorrespiratória enquanto estávamos deitados na cama. Eu tentei reanimá-lo e os paramédicos chegaram poucos minutos depois, mas coração dele parou e eles não conseguiram trazê-lo de volta. E o meu parou também. Eu amo-o muito e preciso dele comigo. Eu preciso tanto dele, mas ele partiu. Não consigo descrever tamanha dor. Obrigada a quem faz as homenagens. Eu não posso suportar falar sobre ele no passado para dizer qualquer coisa. Significas tudo para mim, Rab. Amo-te", escreveu no Twitter.