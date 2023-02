Ciclista multado por matar gato de ministro com espingarda de ar comprimido

JN Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Antonio Tiberi, jovem ciclista italiano, de 21 anos, que em 2019 se sagrou campeão mundial júnior de contrarrelógio, foi condenado a pagar uma multa de 4 mil euros por matar, com uma espingarda de ar comprimido, o gato do ministro do Turismo de San Marino.

Em 21 de junho de 2022, Antonio Tiberi utilizou uma arma de ar comprimido, adquirida uma semana antes, para tentar acertar num gato, que acabaria por falecer com um "sinal claro de um buraco de bala na cabeça", tal como é referido num documento citado pelo jornal "Corriere Della Sera".

Em tribunal, o ciclista italiano defendeu-se: "Queria apenas medir a capacidade de tiro da arma, tanto que apontei para uma placa de proibição. Depois, tentei acertar num gato e, para minha surpresa, acertei-lhe mesmo".

PUB

"Não tinha intenção de matar o animal. Estava até convencido de que a arma não era letal", acrescentou Tiberi, que escapou a uma pena de prisão, de quatro meses a dois anos, por não ter antecedentes criminais. Acabou multado em 4 mil euros e viu ser-lhe apreendida a espingarda de ar comprimido.

Federico Amati, ministro do turismo de San Marino e dono do gato que foi abatido por Tiberi, criticou a sentença: "Não se pode matar um animal de estimação e sair impune com uma multa de 4 mil euros. O gato não incomodava ninguém, estava connosco há muito tempo. A minha filha adorava-o".