Ciclista Nigel Ellsay fraturou a coluna e ossos do rosto

O ciclista canadiano fraturou a coluna e ossos da face na sequência da queda desta terça-feira na Volta a Portugal, enquanto o bandeira amarela teve traumatismo cranioencefálico, mas está estável, revelou fonte da organização.

Incidente com desfecho grave, logo no início da etapa desta terça-feira, quando o ciclista canadiano Nigel Ellsay (Rally Cycling) chocou num elemento da organização, denominado bandeira-amarela, que estava a sinalizar uma situação de perigo percurso.

Os dois acidentes foram imediatamente assistidos pelos médicos da prova e encaminhados para o hospital de Penafiel, com o ciclista ser intervencionado a fraturas no ossos da face e da coluna vertebral, e o elemento da organização a ser conduzido para o hospital de S. João, no Porto, com traumatismo cranioencefálico. Apesar da gravidade dos ferimentos, ambos estão estabilizados.