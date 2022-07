Ciclistas da W52-F. C. Porto suspensos no âmbito da operação "Prova Limpa"

Oito ciclistas e dois elementos do staff da W52-F. C. Porto foram suspensos esta sexta-feira, no âmbito da operação "Prova Limpa". A informação foi confirmada ao JN por fonte ligada à Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP). Segundo a mesma fonte, a suspensão tem efeitos imediatos, o que deverá impedir a equipa de alinhar à partida da terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional.

A mesma fonte adiantou ainda que já foram notificados os ciclistas implicados, a equipa, a Federação Portuguesa de Ciclismo, a União Ciclista Internacional (UCI) e a Agência Mundial Antidopagem.

No entanto, Adriano Quintanilha, o principal patrocinador da equipa, revelou ao JN que nenhum dos corredores em prova no Grande Prémio Douro Internacional, que decorre até domingo, foi notificado da suspensão, pelo que aguarda por desenvolvimentos.

A suspensão dos oito corredores da W52-F. C. Porto surge no dia em José Neves, ciclista do coletivo, venceu a segunda etapa do GP Douro Internacional. A organização da prova garante que também não foi contactada por nenhuma entidade.

De recordar que no final de abril, durante o Grande Prémio O JOGO, dez corredores da W52-F. C. Porto foram constituídos arguidos no âmbito da operação "Prova Limpa", contra o doping em provas de ciclismo nacional.

O diretor desportivo Nuno Ribeiro e o adjunto José Rodrigues da equipa foram suspensos.