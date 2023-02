Ciclistas Iúri Leitão e Maria Martins falham lugares de pódio dos Europeus

JN/Agências Hoje às 21:49 Facebook

Os ciclistas ​​​​​​​Iúri Leitão e Maria Martins falharam esta sexta-feira os lugares de pódio das respetivas provas dos Europeus de pista, que decorrem em Grenchen, na Suíça.

Detentor do título da corrida de scratch, alcançado no ano passado nos Europeus de Munique, Iúri Leitão era um dos favoritos a alcançar o pódio, numa das mais difíceis disciplinas do ciclismo de pista, mas acabou por terminar no sexto lugar.

O corredor português fez várias tentativas para se destacar do grupo e assim poder encarar em melhor posição as últimas voltas, mas os seus adversários nunca lhe deram grande espaço, até pela ameaça que representava.

Na fase final, Iúri Leitão, mais desgastado, não teve argumentos para contrariar os adversários mais rápidos, contentando-se, assim, com o sexto posto final.

Também com alguma expetativa de medalha estava Maria Martins, que, na quarta-feira, se sagrou campeã europeia de scratch, mas acabou por concluir no nono lugar a prova de omnium.

Maria Martins não conseguiu qualquer posição de relevo nas provas que compõem o omnium, principalmente as três primeiras, que definiam com quantos pontos entraria na corrida final, a corrida por pontos.

A atlea lusa iniciou o dia a ser quinta no scratch, o qual ostenta agora o título europeu, depois foi 11.ª na corrida tempo e nona na de eliminação, entrando na prova por pontos no oitavo lugar, com 76 pontos. Nesta, somou apenas dois, o que lhe conferiu o nono lugar final, com 78.

Na qualificação da perseguiçãp individual, Rodrigo Caxias alcançou o 15.º posto, ficando assim arredado da disputa pelas medalhas.

A seleção portuguesa estará representada no sábado apenas por João Matias, que vai disputar a prova masculina de ​​​​​​​omnium.