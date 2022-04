Ciclo virtuoso devolve glória à Oliveirense

Rui Almeida Santos Hoje às 11:33 Facebook

Clube de Oliveira de Azeméis está de volta à Liga 2, uma época depois. União e bom futebol estão na base do sucesso.

Após ter vencido o Braga B no primeiro jogo da história da Liga 3, Fábio Pereira confidenciou aos seus jogadores que "esperava que, nove meses depois, a última palestra fosse para festejar a subida". O ciclo fechou-se em Leiria, onde a Oliveirense carimbou o regresso à Liga 2 com um triunfo por 2-0. "Foi uma exibição muito boa, a todos os níveis, e um resultado merecido da melhor equipa em campo e, na minha opinião, do campeonato", atira o treinador.

Tudo está bem quando acaba bem, mas o preâmbulo desta história foi, sobretudo, um exercício de superação. A despromoção à Liga 3, há sensivelmente um ano, invadiu Oliveira de Azeméis de um sentimento de tristeza, que o clube soube contrariar às custas de uma estratégia "positiva, de aglutinar e não separar".