Ciclo vitorioso faz de Portugal "um alvo a abater" avisa André Coelho

JN/Agências Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

À FPF, o internacional português diz que "acabou a festa" para a seleção nacional, após os títulos mundial e europeu consecutivos, e desejou "foco total" no futuro.

"Os títulos que conquistámos já fazem parte do passado, o que importa é o que vamos fazer daqui para a frente. Acabou a festa e agora é foco total nesta nova etapa que aí vem", disse o fixo do Barcelona.

André Coelho é um dos 15 convocados pelo selecionador nacional, Jorge Braz, para um estágio que inclui jogos de preparação com a Bélgica, na quinta-feira e no sábado, respetivamente em Gondomar e Santo Tirso.

"Ganhar títulos pela seleção nacional é sempre dificílimo. Todos olham para nós como o alvo a abater. A nossa tarefa é cada vez mais exigente. Vamos procurar manter a competitividade e o nosso nível", disse o internacional luso.

A partida de Gondomar vai servir também para homenagear "o melhor jogador de futsal de todos os tempos", Ricardinho, entretanto retirado do palco internacional com as "quinas" ao peito.

"Nunca ninguém chegou perto do nível dele e acho que dificilmente alguém chegará. É uma homenagem mais que justa ao maior embaixador da modalidade. É um colega e amigo que sempre deu tudo por nós. Pena para nós que será a última vez que vamos contar com ele dentro de campo", afirmou Coelho.