Tondela-Santa Clara: Ciclone beirão trava açorianos

JN Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Santa Clara desperdiça penálti e despede-se da prova rainha. Tondela assina surpresa.

A equipa beirã, da Liga 2, finalista vencida da edição da época passada da Taça de Portugal, protagonizou uma das surpresas do dia e eliminou o Santa Clara (2-0).

PUB

O Tondela colocou-se na frente do marcador ainda na primeira parte com um golo de Rafael Barbosa, mas beneficiou de alguma felicidade porque aos cinco minutos o Santa Clara desperdiçou um penálti: Niasse defendeu o pontapé de Allano. Os açorianos ergueram-se, causaram perigo, mas foi graças à pressão ofensiva do Tondela que equipa chegou ao intervalo a vencer.

A três minutos do fim, Ruben Fonseca entrou e fez o 2-0, aos 90+2 minutos, fazendo do Tondela o segundo tomba-gigantes do dia.