CIES identificou os principais craques sub-21 e há vários portugueses nas listas

O Observatório do Futebol (CIES) destacou vários jovens futebolistas portugueses, até 21 anos, em diversas categorias.

Um estudo publicado, esta segunda-feira, pelo CIES, que identifica os maiores talentos sub-21 do mundo, hierarquizados de acordo com o nível de experiência acumulada por cada um, nomeou diversos jogadores portugueses, em várias posições.

No setor mais recuado, o nome de António Silva (Benfica) surge na categoria de defesas centrais com um estilo de jogo mais conservador, enquanto Miguel Maga (Vitória de Guimarães) está no top-10 de laterais direitos mais defensivos.

Naturalmente, Nuno Mendes (PSG) também foi destacado, na categoria de laterais esquerdos que se notabilizam tanto pela capacidade defensiva, como ofensiva. O jogador formado no Sporting lidera mesmo essa lista, à frente do nigeriano Destiny Udogie (Udinese), que na próxima época vai mudar-se para o Tottenham.

No meio-campo, Fábio Carvalho (Liverpool) é o único português nomeado, na categoria de médio ofensivo, ao lado de talentos como Bellingham (Borussia Dortmund), Gavi (Barcelona) ou Musiala (Bayern Munique).

Há ainda dois internacionais jovens portugueses nomeados para as posições mais adiantadas do terreno, Tiago Tomás (Estugarda) e Fábio Silva (Anderlecht), ambos na categoria de avançados rematadores.

Realce, também, para a presença do nome de Gabriel Veron (F. C. Porto) na lista de extremos criativos que atuam preferencialmente pelo lado esquerdo, mas que não fazem do remate uma das suas principais ações.

O método de escolha adotado pelo CIES privilegia o nível de experiência competitiva acumulada pelos jovens craques em partidas oficiais de competições profissionais. Ele é definido através da combinação de variáveis como o tempo de jogo, a competitividade dos encontros disputados e os resultados obtidos.