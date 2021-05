Cimeira de clubes junta presidentes dos três grandes na Mealhada

Adriano Rocha Hoje às 15:15, atualizado às 15:41 Facebook

Pinto da Costa (F. C. Porto), Luís Filipe Vieira (Benfica) e Frederico Varandas (Sporting) estão entre os líderes de clubes que se encontram reunidos, esta terça-feira, na Mealhada, no âmbito de uma "cimeira de presidentes" convocada pelos emblemas do principal escalão.

O objetivo do encontro é discutir algumas das mais prementes questões que afetam o futebol nacional e acertar posições para as discussões com o Governo, tendo em vista a próxima época.

A reunião de trabalho juntou ao almoço, além dos líderes dos três grandes, outros dirigentes máximos de vários clubes, como Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Marítimo, Moreirense, Estoril, Tondela, Rio Ave e Farense, sendo que António Salvador, presidente do Braga, enviou um representante.

Em cima da mesa está o debate das condições em que se iniciará a próxima época, nomeadamente, a questão do regresso do público aos estádios e apoios aos clubes de futebol, à semelhança do que aconteceu noutras áreas de atividade económicas, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19.

A Liga, liderada por Pedro Proença, não organizou o evento, mas está a par do descontentamento dos clubes e mostra-se solidária com os prejuízos averbados pelas sociedades desportiva, face à ausência de público nos estádios e a outros constrangimentos inerentes à pandemia.