Cinco ausências na França a dois dias da final do Mundial

O selecionador Didier Deschamps não contou com cinco jogadores no treino desta sexta-feira, a dois dias da final do Mundial 2022 diante da Argentina.

Como se a ansiedade antes de uma final não bastasse, a França tem agora cinco baixas para o derradeiro jogo contra a Argentina, no domingo, na final do Mundial 2022. Tchouameni e Theo Hernández não treinaram esta sexta-feira com o restante plantel por estarem lesionados. O médio do Real Madrid tem uma contusão e o lateral esquerdo do AC Milan sofreu um toque no joelho.

Além disso, os defesas Konaté e Varane juntaram-se a Coman nos jogadores afetados pelo "vírus dos camelos" que provoca sintomas gripais. Os futebolistas estão isolados para evitarem contágios e a Federação Francesa de Futebol ordenou que todos usassem máscaras nas zonas mistas. A boa notícia é que Rabiot e Upamecano, que falharam a meia final contra Marrocos por estarem doentes, já regressaram aos treinos.