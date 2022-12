Cinco ausentes no regresso aos treinos do plantel do F. C. Porto

JN Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição continua sem poder contar com Francisco Meixedo, Zaidu, Pepe, Eustaquio e Evanilson, todos lesionados. Esta terça-feira, o técnico faz a antevisão à partida com o Arouca, para a Liga.

Ultrapassadas as festividades natalícias, o plantel do F. C. Porto retomou, esta segunda-feira, os trabalhos, tendo em vista a receção ao Arouca, na próxima quinta-feira (21.15 horas).

Os lesionados Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado), Pepe, Eustaquio e Evanilson (todos em tratamento) continuam fora das opções de Sérgio Conceição, que voltou a chamar o guarda-redes croata Roko Runje, da equipa B portista.

PUB

Os dragões regressam ao trabalho na terça-feira, pelas 10.30 horas, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia. Após o apronto, Sérgio Conceição fará a antevisão à partida com o Arouca, que marca o regresso da Liga, após a paragem para se disputar a fase final do Campeonato do Mundo de seleções, no Catar.

Noutro contexto, termina esta segunda-feira o período de aquisição de bilhetes a preço especial, para sócios com lugar anual no Estádio do Dragão, para o duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre F. C. Porto e Inter de Milão, agendado para o dia 14 de março de 2023. O preço varia entre os 20 e os 55 euros.

A partir desta terça-feira, a venda é alargada aos restantes sócios e adeptos, com preços entre os 25 e os 70 euros para associados, e os 55 e os 120 euros para o público em geral.