Cinco dias de festa da Taça para esquecer a desilusão do Mundial

João Faria Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a meta de ir ao Catar adiada para março, regressa a festa da prova rainha portuguesa. A quarta eliminatória arranca já nesta quinta-feira em Alvalade, com o Sporting-Varzim e prolonga-se até segunda-feira, com o Tondela-Leixões. Catorze dos 16 jogos têm transmissão televisiva

Depois da desilusão com o não apuramento direto da seleção portuguesa para a fase final do Mundial 2022, o país futebolístico vira-se para a Taça de Portugal, que está de volta já nesta quinta-feira, com o arranque da quarta eliminatória da competição.

Ao contrário da ronda anterior, em que todas as equipas da Liga tiveram de jogar na condição de visitantes, o sorteio decorreu sem condicionantes e foi amigo dos grandes. Sporting, F. C. Porto e Benfica jogam em casa, embora, no plano teórico, com diferentes níveis de dificuldades.

A quarta eliminatória arranca nesta quinta-feira (20.15 horas, SportTV), com o Sporting a receber em Alvalade o Varzim, equipa que luta pela permanência na Liga 2, onde regista apenas uma vitória em 11 jornadas.

O técnico Ruben Amorim, que sonha com o único título que lhe falta conquistar em Portugal, poderá poupar alguns jogadores, a pensar na receção da próxima semana ao Borussia Dortmund, para a Champions.

Na sexta-feira, há três jogos, com destaque para o Benfica-Paços de Ferreira (20.45 horas, TVI). Os encarnados, finalistas vencidos da última edição da prova, recebem os castores, antes da visita ao Barcelona, em jogo vital, para a continuidade da equipa na Champions. Já os pacenses aspiram a regressar ao Jamor, após a presença em 2008/09, então derrotados pelo F.C. Porto (1-0).

Ainda na sexta-feira, disputam-se os jogos Casa Pia-Farense (16 horas, canal 11) e Penafiel-Portimonense (18.45 horas, canal 11), no primeiro caso um confronto em que os gansos, em bom plano na Liga 2, recebem uma equipa algarvia, que está a recuperar de um mau início da época. Já os penafidelenses poderão recordar os tempos de Liga, frente a um opositor que tem estado em bom plano no escalão principal, ocupando a sexta posição.

PUB

No sábado há mais seis jogos, destacando-se o Braga-Santa Clara (18 horas, SportTV), em que os minhotos, detentores da prova, vão tentar manter-se na senda da revalidação do troféu, frente a um opositor que, Liga à parte, tem alcançado bons resultados. À noite (20.15 horas, TVI), o F.C. Porto, líder do campeonato, recebe o Feirense, segundo classificado da Liga 2, prevendo-se poupanças nos dragões, que na próxima semana visitam o Liverpool, em ronda importante da Champions.

Mas o dia arranca logo de manhã (11 horas, canal 11), com o Leça-Gil Vicente. A equipa do concelho de Matosinhos, que compete no Campeonato de Portugal, tenta repetir a proeza da ronda anterior, em que afastou o Arouca no desempate nos penáltis, enquanto os gilistas procuram manter-se na competição, sonhando com uma inédita presença no Jamor.

Às 14 horas (canal 11), o Estrela da Amadora, da Liga 2 e vencedor da prova em 1989/90, visita o Vizela, campeão dos empates na Liga, na certeza de que, neste jogo, terá de haver vencedor...

Mais tarde (17 horas, canal 11), o Rio Ave, que luta pelo regresso à Liga, recebe o Olhanense, outro das equipas do Campeonato de Portugal ainda em prova e que é um histórico do futebol português.

De referir que, ainda no sábado (19.45 horas, canal 11), há igualmente o Alverca-Famalicão. Os ribatejanos, que disputam a Liga 3, recebem os famalicenses, que vão surgir moralizados, após o triunfo (5-2), no Bessa, com o Boavista, para a Liga.

No domingo, destaque para o dérbi do Minho entre Moreirense e Vitória de Guimarães (16.45 horas, canal 11), dois emblemas da Liga, que ainda recentemente se defrontaram, mas no D. Afonso Henriques (vitorianos venceram por 2-1), num jogo em que os cónegos estiveram em bom plano, só que não escaparam à derrota.

Também no domingo (11 horas, canal 11), os alentejanos do Serpa, do Campeonato de Portugal, recebem o Estoril, equipa que tenta repetir a boa campanha da época passada, em que chegou às meias-finais.

À tarde (14 horas), disputam-se os dois únicos jogos que não vão ter transmissão televisiva: Vilafranquense-Mafra, duelo entre duas equipas da Liga 2 e o Paredes-Torreense, despique entre uma equipa do Campeonato de Portugal e outra da Liga 3. No mesmo horário, mas a passar no canal 11, há também o Caldas-Belenenses SAD, desafio em que a equipa da Liga 3 tenta seguir o trajeto de 2017/18, em que alcançou as meias-finais, enquanto a versão SAD do Belenenses procura superar o melhor registo que tem na prova (quartos de final, em 2020/21).

A quarta eliminatória fica fechada na segunda-feira (19.45 horas, canal 11), com o Tondela a receber o Leixões, do segundo escalão, numa reedição de três duelos recentes (entre 2016 e 2018) que sorriram sempre ao conjunto de Matosinhos que jogava em casa, sendo que, desta feita, o desafio decorre na Beira Alta.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol:

- Quinta-feira, 18 nov:

Sporting (I) - Varzim (II), 20:15

- Sexta-feira, 19 nov:

Casa Pia (II) - Farense (II), 16:00

Penafiel (II) - Portimonense (I), 18:45

Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 20:45

- Sábado, 20 nov:

Leça (CP) - Gil Vicente (I), 11:00

Vizela (I) - Estrela da Amadora (II), 14:00

Rio Ave (II) - Olhanense (CP), 17:00

Sporting de Braga (I) - Santa Clara (I), 18:00

Alverca (L3) - Famalicão (I), 19:45

FC Porto (I) - Feirense (II), 20:15

- Domingo, 21 nov:

Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 11:00

Vilafranquense (II) - Mafra (II), 14:00

Paredes (CP) - Torreense (L3), 14:00

Caldas (L3) - Belenenses SAD (I), 14:00

Moreirense (I) - Vitória de Guimarães (I), 16:45

- Segunda-feira, 22 nov:

Tondela (I) - Leixões (II), 19:45

Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP).