Cinco internacionais já treinaram com o F. C. Porto

O F. C. Porto continuou esta quarta-feira a preparação do jogo de sábado com o Feirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com um treino em conjunto com a Sanjoanense e cinco jogadores de regresso das seleções.

De acordo com a nota publicada no site dos dragões, João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Nanu e Mbemba já regressaram das seleções e foram integrados no grupo de trabalho às ordens do treinador Sérgio Conceição.

Ausentes, por ainda se encontrarem ao serviço das respetivas seleções, estão Zaidu (Nigéria), Luis Díaz (Colômbia) e Corona (México). João Marcelo, Léo Borges, Danny Loader e Sebastian Soto, do F. C. Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.

Quanto ao jogo-treino, terminou com o triunfo dos azuis e brancos, por 4-2.

O espanhol Iván Marcano, o brasileiro Wendell, o colombiano Matheus Uribe e Francisco Conceição realizaram treino integrado condicionado e continuam a constar do boletim clínico.

O plantel principal do F. C. Porto retoma os treinos pelas 16.30 horas de quinta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia.

O F. C. Porto recebe no sábado o Feirense, pelas 20.15 horas, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.