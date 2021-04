Cinco jogadores acusados de violar universitária de 20 anos em Itália

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco atletas do Virtus Verona, equipa da Serie C italiana, foram acusados de violar uma jovem estudante de 20 anos, em janeiro do ano passado. Presidente do clube já reagiu e diz estar "perturbado".

O Virtus Verona está a ser notícia em Itália e não pelas melhores razões. O jornal desportivo "Gazzetta dello Sport" noticiou, este sábado, que cinco jogadores do clube da Serie C italiana foram acusados da violação de uma jovem de 20 anos, em janeiro de 2020.

Os suspeitos, todos na casa dos 20 anos, terão convidado a estudante, que frequentava a mesma universidade de um deles, para uma festa. No evento, os cinco atletas terão embriagado a jovem e quatro deles tê-la-ão violado, enquanto o quinto atleta filmava tudo com o telemóvel.

Francesco Ghirelli, presidente do Virtus Verona, disse estar "perturbado" com as acusações. "Este caso deixa-me profundamente perturbado, tanto como dirigente desportivo como homem de família. O processo judicial seguirá o seu caminho, mas nunca pensei ficar a par de semelhante história", referiu.

O clube também emitiu um comunicado, na qual garantiu "sensibilidade" e "atenção".



O Virtus Verona refere que o que é descrito na imprensa refere-se "a questões pessoais, ocorridas fora do contexto e que estão a ser investigadas pela justiça", argumentou o clube, em comunicado.

"O Virtus Verona, ao tomar conhecimento da ocorrência, mostrou imediatamente sensibilidade e atenção e vai limitar-se ao que é estritamente da sua competência e tem confiança máxima na justiça", adiantou a equipa italiana.

"De forma a não alimentar especulações acerca dos envolvidos e das suas famílias, não vai emitir mais nenhum comunicado sobre a investigação", pode ler-se no comunicado.