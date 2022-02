Cinco medalhas colocam Quentin Fillon Maillet na história do biatlo

JN/Agências Hoje às 14:55 Facebook

O francês Quentin Fillon Maillet somou a quinta subida ao pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno, tornando-se o atleta de biatlo mais medalhado na mesma edição da competição, ao alcançar a prata na estafeta masculina 4x7,5 km.

Fillon Maillet, que se junta a um restrito lote de 12 atletas com cinco subidas ao pódio na mesma edição de olimpíadas de Inverno, venceu, em Pequim, mais duas pratas e duas medalhas de ouro, e vai ainda disputar uma prova na sexta-feira.

Na prova que deu a prata a Maillet, Johannes Boe, que integrou o quarteto norueguês, alcançou o seu terceiro ouro e a quarta medalha nos Jogos de Pequim. A Rússia, que compete sob a bandeira do seu comité olímpico, alcançou o bronze.

Na prova de "big air", que encerrou o programa olímpico do snowboard, Su Yiming, de 17 anos, alcançou o ouro, que junta à prata conquistada em "slopestyle", e deu à China o seu primeiro título olímpico na modalidade.

Su Yiming partilhou o pódio com o norueguês Mons Roisland, medalha de prata, e com o canadiano Max Parrot, que conquistou o bronze, dias depois de se ter sagrado campeão olímpico de "slopestyle".

Ainda no snowboard, a austríaca Anna Grasser revalidou o título de "big air", conquistado há quatro anos em PyeongChang, impondo-se à neozelandesa Zoi Sadowski Synott, que alcançou a prata, e à japonesa Kokoma Murase, que ficou com o bronze.

Na prova rainha do esqui alpino feminino, a descida, a suíça Corinne Suter juntou o título olímpico ao mundial, partilhando o pódio com as italianas Sofia Goggia e Nádia Delago, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Sofia Goggia, que defendia o título olímpico conquistado em 2018, chegou a Pequim depois de uma recuperação em tempo recorde de uma lesão ao joelho, que há cerca de três semanas a obrigava a utilizar muletas.