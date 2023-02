Cinco minutos à Porto após o ataque de nervos

Nuno A. Amaral Ontem às 23:01 Facebook

Golos de Wendell e Galeno no início da segunda parte valem triunfo aos dragões na Madeira. Antes, houve um vermelho para cada lado. Conceição e Vítor Bruno também foram expulsos

No meio da adversidade, o F. C. Porto arranjou maneira de sair vitorioso da viagem ao Funchal. A primeira parte foi uma tempestade e esteve perto de se transformar num filme de terror para os dragões, que acordaram depois do intervalo e selaram o triunfo que lhes permite subir ao segundo lugar do campeonato com dois golos no espaço de cinco minutos. O Marítimo foi melhor até ao descanso, mas distraiu-se no início do segundo tempo e mantém.se abaixo da linha de água.

Os primeiros 45 minutos tiveram muito que contar, incluindo uma arbitragem desastrada de Fábio Veríssimo, que expulsou dois jogadores, um de cada lado, e ainda pôs na rua o treinador principal e o adjunto dos portistas. Tudo no espaço de poucos minutos. O Marítimo foi mais perigoso, obrigou Diogo Costa a um par de belas defesas, mas também demasiado agressivo e faltoso. À meia-hora, a equipa da casa já podia ter dois jogadores nos balneários, o médio Val Soares e o avançado Pablo Moreno, a quem Veríssimo poupou o segundo amarelo após faltas claras para cartão. Perto do intervalo, o árbitro de Leiria foi muito mais rigoroso na expulsão de Bernardo Folha (estreia para esquecer como titular do F. C. Porto na Liga) e logo a seguir já não foi complacente com Pablo, que se pôs a jeito de ver o segundo amarelo.

Este último lance permitiu aos dragões encarar a segunda parte com outra atitude e terá abalado os maritimistas. Já na bancada, depois de ter sido expulso por protestos, tal como Vítor Bruno, Sérgio Conceição lançou Evanilson para o lugar de Taremi e o avançado brasileiro justificou a aposta com a assistência para o belo golo de Wendell, aos 50 minutos.