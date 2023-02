Cinco mudanças no Sporting para o duelo com o Midtjylland

JN Hoje às 19:03 Facebook

O Sporting recebe, esta quinta-feira à noite (20 horas), os dinamarqueses do Midtjylland, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Ricardo Esgaio, St. Juste, Nuno Santos, Arthur Gomes e Paulinho são as novidades na equipa de Rúben Amorim para defrontar o Midtjylland, em comparação com o onze lançado na derrota caseira com o F. C. Porto (2-1), na última jornada da Liga portuguesa.

Sporting: Adán, St. Juste, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Arthur Gomes, Edwards e Paulinho

Suplentes: Israel, Neto, Bellerin, Diomandé, Gonçalo Inácio, Mateus Fernandes, Fatawu, Jovane Cabral, Rochinha e Chermiti

Midtjylland: Lossl, Andersson, Gartenmann, Dalsgaard, Paulinho, Martínez, Gigovic, Olsson, Isaksen, Andreasen e Heiselberg

Suplentes: Olafsson, Ugboh, Thychosen, Ashour, Jensen, Charles, Chilufya, Fraulo, Juninho, Simsir, Sorensen e Texel