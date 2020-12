Cinco troféus na era Conceição deixam Dragão mais perto do rival

Nuno A. Amaral Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões reduzem a desvantagem para as águias no número total de títulos e podem encostar mais até ao fim da época e, num cenário perfeito, até igualar o registo do Benfica.

Em três anos e meio com Sérgio Conceição ao leme, os dragões reduziram de seis para quatro a diferença de troféus conquistados em relação ao Benfica. Com a vitória de anteontem na Supertaça, o clube azul e branco passou a ter 79 títulos no palmarés, contra 83 das águias, sendo que, antes da chegada do atual treinador ao Dragão, no verão de 2017, a vantagem dos lisboetas era de 80-74.

Com Conceição, o F. C. Porto soma dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal, enquanto, no mesmo período, o Benfica teve quatro técnicos (Rui Vitória, Bruno Lage, Nélson Veríssimo e Jorge Jesus) e ganhou três troféus (um campeonato, com Lage, e duas Supertaças, uma com Lage e outra com Vitória).

Em 2020, os dragões venceram três dos quatro troféus em jogo no futebol português (a Taça da Liga foi conquistada pelo Braga, numa final com o F. C. Porto) e partem para 2021 com hipóteses de encostar ainda mais ao Benfica. No limite, até poderiam igualar o número de títulos do clube da Luz, mas para isso teriam de juntar o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga à Champions League (vão disputar os oitavos de final com a Juventus), uma tarefa, no mínimo, ciclópica.

O cenário de o Benfica manter ou alargar o avanço é igualmente possível, pois a equipa de Jesus também está na luta pela Liga, Taça, Taça da Liga e Liga Europa.

As conquistas dos dois rivais

F. C. Porto: 79 títulos

Taça/Liga dos Campeões: 2

Taça UEFA/Liga Europa: 2

Supertaça Europeia: 1

Taça Intercontinental: 2

Liga portuguesa: 29

Taça de Portugal: 17

Supertaça: 22

Taça da Liga: 0

Campeonato de Portugal (extinto): 4

Benfica: 83 títulos

Taça/Liga dos Campeões: 2

Taça UEFA/Liga Europa: 0

Supertaça Europeia: 0

Taça Intercontinental: 0

Liga portuguesa: 37

Taça de Portugal: 26

Supertaça: 8

Taça da Liga: 7

Campeonato de Portugal (extinto): 3