Cinturão de Muhammad Ali leiloado por mais de seis milhões de euros

JN Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O cinturão de pesos pesados que Muhammad Ali conquistou em 1974, no emblemático "The Rumble in the Jungle", frente a George Foreman, foi leiloado por mais de seis milhões de euros.

O combate, que ficaria eternizado como "The Rumble in the Jungle", qualquer coisa como "Combate na selva" numa tradução livre, marcou o regresso de Muhammad Ali aos ringues, após a suspensão que lhe foi aplicada por se ter recusado em alistar-se no exército americano durante a guerra do Vietname.

Em Kinshasa, capital do antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, Ali venceu George Foreman e recuperou o título mundial de pesos pesados, num combate que ficaria para a história do boxe e que juntou cerca de 60 mil espectadores.

Foi precisamente esse cinturão que foi a leilão, o qual acabaria arrematado por Jim Irsay, proprietário da equipa de futebol americano dos Indianopolis Colts, que pagou por ele pouco mais de 6 milhões de euros.

De acordo com a leiloeira 'Heritage Auctions', este é um dos dois cinturões de pesos pesados conhecidos que foram conquistados por Muhammad Ali. O restante fará parte de uma coleção privada.

Para além do cinturão agora adquirido, o empresário norte-americano já era dono do roupão utilizado por Muhammad Ali no combate frente a Sonny Liston, em 1965, e das sapatilhas com que o pugilista derrotou Joe Frazier no famoso "Thrilla in Manila", em 1975.

PUB

O cinturão de Muhammad Ali entra diretamente para o último lugar do pódio de artigos desportivos mais caros adquiridos por colecionadores.

A lista é liderada pela camisola da Argentina com que Diego Maradona apontou o golo com a mão no Mundial de 1986, frente à Inglaterra, para sempre eternizado como "A mão de Deus".

A camisola do craque argentino foi comprada, em maio deste ano, por cerca de 9 milhões de euros, um pouco mais do que os 8,8 milhões pagos, em 2019, pelo Manifesto Original dos Jogos Olímpicos, escrito em 1892 pelo fundador do Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin.