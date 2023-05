Circuito de Vila Real ganha prova de resistência automóvel

Prova internacional vai realizar-se nos dias 15 e 16 de julho envolvendo 25 equipas e 75 pilotos. Corridas de carros são uma das principais atrações da cidade.

Depois do fim da Taça do Mundo da Carros de Turismo (WTCR) em 2022, o Circuito Automóvel de Vila Real temeu chegar a este verão e não ter uma prova internacional. A associação promotora e a autarquia vila-realense acertaram tudo para ter uma prova DTM, mas a empresa organizadora foi à falência. A possibilidade de uma competição de carros elétricos também foi por água abaixo. Até que surgiu a oportunidade de terem uma prova de resistência e é essa que encabeça o cartaz - "6 Horas Vila Real".

O 52.º Circuito Internacional de Vila Real realiza-se este ano de 14 a 16 de julho. Volta a ser palco de uma prova de resistência automóvel 54 anos depois. O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, lembra que a última vez que se realizou foi em 1969, precisamente o ano do seu nascimento.

"A empresa Creventic [promotora do campeonato internacional 24 Series] desafiou-nos a fazer novamente as "6 Horas Vila Real", o que é uma oportunidade extraordinária de voltar a ter protótipos, carros de grande turismo GT3 na cidade", salientou o autarca, durante a apresentação do evento, esta terça-feira. Rui Santos disse acreditar que o evento "vai ajudar a projetar a cidade a nível nacional e internacional.

A prova "6 Horas Vila Real" vai ser dividida em duas fases de três horas cada. Uma no sábado, 15 de julho, entre as 18 e as 21 horas, e outra no domingo, 16, entre as 12 e as 15 horas. Vão participar "75 pilotos em representação de 25 equipas", segundo Peter Freij, diretor operacional da neerlandesa Creventic, que pela primeira vez realiza uma prova num circuito urbano como o de Vila Real.

Segundo Jorge Almeida, presidente do Clube Automóvel de Vila Real, integrado na organização, a prova de resistência vai ser "um novo desafio", pois "as corridas de resistência não param". Se houver um acidente grave "há necessidade de retirar os carros que baterem na pista, mas a corrida continua". Jorge Almeida fala numa nova forma de organizar a equipa do clube, diferente das outras provas, já que "são necessários procedimentos para tirar o carro e dar segurança a quem o vai fazer".

Depois de em 2022, Rui Santos ter dito que o Circuito Internacional de Vila Real poderia estar em risco de acabar por falta de apoio do Governo, este ano o autarca avança que está em negociações para conseguir a sua ajuda para organizar o evento e está convencido que poderão chegar a "a bom porto". Esta edição vai custar cerca de "1,8 milhões de euros", que é o preço da montagem do circuito, promoção e animação. Por falar em animação, destaque para os concertos dos GNR e dos Expensive Soul com a Banda de Música de Mateus.

Além da prova internacional "6 Horas Vila Real", voltarão a realizar-se provas dos campeonatos nacionais de velocidade: o Campeonato Nacional de Clássicos, o Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends e o Campeonato de Portugal de Velocidade. José Silva, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, prevê que possam participar nas várias provas "entre 200 a 250 pilotos".