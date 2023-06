City - Inter: Confronto de estilos decide título europeu

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Inzaghi atribui presença na final a um misto de sorte e trabalho árduo. Guardiola destaca importância da "obsessão e desejo" de vencer.

Inter de Milão e Manchester City encontram-se no sábado (20 horas) para determinar qual é a equipa mais forte da Europa, num duelo que vai servir de palco para duas ideias completamente distintas na abordagem ao futebol: o pragmatismo do conjunto de Simone Inzaghi, e a preocupação com o domínio da posse de bola, promovida por Pep Guardiola.

Os "nerazzuri" chegam à final da liga milionária depois de terem ultrapassado, na fase a eliminar, F.C. Porto, Benfica e os rivais AC Milan. Ontem, em conferência de imprensa de antevisão da final, Inzaghi admitiu que uma mistura de trabalho árduo e alguma sorte foi a receita para o sucesso na Europa. "Merecemos perder alguns jogos, merecemos ganhar outros jogos. Fizemos um esforço maluco, e esse esforço trouxe-nos a Istambul", disse o técnico.