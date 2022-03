City arrasa United no dérbi de Manchester

JN Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os "cityzens" venceram os "red devils" por 4-1 em duelo marcado pelas ausências de Rúben Dias e Cristiano Ronaldo.

O Manchester City voltou a ser feliz a jogar em casa contra o grande rival e repôs em seis pontos o avanço para o segundo classificado da Premier League, o Liverpool.

Este domingo, no Etihad, a equipa de Pep Guardiola, que contou com João Cancelo e Bernardo Silva, venceu por 4-1, com Kevin de Bruyne e Mahrez em destaque.

O internacional belga marcou os dois primeiros golos dos "cityzens", o segundo para voltar a desempatar o duelo, depois de Jadon Sancho empatar.

Com Bruno Fernandes, mas privado de Cristiano Ronaldo (lesionado), o Manchester United nunca esteve à altura do adversário e foi com naturalidade que o resultado se avolumou na segunda parte.

Mahrez juntou-se ao festival de De Bruyne e assinou o 3-1 e o 4-1, este confirmado com recurso ao videoárbitro.