City bate Chelsea com golo de Julian Álvarez no primeiro jogo como campeão

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do futebolista Julian Álvarez revelou-se, este domingo, suficiente para o Manchester City vencer na receção ao Chelsea (1-0), no encontro da 37.ª jornada, o primeiro como campeão de edição 2022/23 da Liga inglesa.

Os "citizens" entraram no Etihad Stadium, em Manchester, já com o nono campeonato da sua história, ao beneficiar da derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest, por 1-0, no sábado.

O City apresentou-se com um 'onze' alternativo, sem os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, que viram o jogo do banco, nem vários dos habituais titulares, mas nem assim esteve em causa a vitória, garantida com o golo solitário de Álvarez, aos 12 minutos.

PUB

A equipa comandada por Pep Guardiola passou a somar 88 pontos na liderança, contra os 81 do Arsenal (segundo posicionado).

Já os londrinos, que não contaram com o português João Félix, seguem no 12.º lugar, com 43 pontos.

Mais cedo, o Brighton assegurou a presença nas competições europeias na próxima temporada, pela primeira vez na sua história, após bater o despromovido Southampton (3-1).

No sul de Inglaterra, o irlandês Evan Ferguson, autor de um 'bis' (29 e 40 minutos), e o alemão Pascal Gross (69) fabricaram o triunfo para os 'seagulls', que ocupam o sexto posto, com 61 pontos, quando ainda têm dois jogos por disputar até ao final do campeonato.

Desta forma, a equipa orientada por Roberto de Zerbi tem lugar garantido na edição 2023/24 da Liga Europa, visto que já não pode ser 'apanhada' pelo Tottenham (oitavo, com 57), nem ultrapassada pelo Aston Villa (sétimo, com 58), que têm mais um jogo.

Por sua vez, os "saints", que hoje marcaram pelo norueguês Elyounoussi (58), já sabem que vão terminar no 20.º e último lugar da Premier League.

O já campeão Manchester City e o Aston Villa são os próximos oponentes do Brighton, na quarta-feira e domingo, respetivamente.

No primeiro jogo do dia, em Londres, o West Ham (14.º) recebeu e venceu pelo mesmo resultado o 'aflito' Leeds United (18.º), que ainda luta para se manter no principal escalão do futebol inglês.