City bate United e está na final da Taça da Liga

O Manchester City juntou-se ao Tottenham na final da Taça da Liga inglesa ao vencer, esta quarta-feira à noite, o Manchester United, em Old Trafford, por 2-0.

Do lado dos "reds devils", o internacional português foi opção no "onze" titular de Ole Gunnar Solskjaer. Já pelos "cityzens", Pep Guardiola chamou de início Rúben Dias e João Cancelo, com Bernardo Silva a ficar fora dos convocados.

Os visitantes foram superiores quase todo o encontro, mas só no segundo tempo conseguiram traduzir o ascendente em golos. O primeiro golo foi apontado por John Stones, aos 50 minutos, com a confirmação do triunfo do Manchester City a surgir, aos 83 minutos, por Fernandinho.

O conjunto orientado por Guardiola segue assim para a final, na qual irá defrontar o Tottenham, de José Mourinho, que no dia anterior eliminou o Brentford (2-0).