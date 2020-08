City de Bernardo e Cancelo garante passaporte para Lisboa

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:49 Facebook

O sonho do Manchester City em vencer a Liga dos Campeões continua vivo. A equipa inglesa onde alinham os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo superou o Real Madrid (2-1) e garantiu presença na "final 8" da Champions, que se vai realizar em Lisboa.

Com uma exibição absolutamente fabulosa por parte de Gabriel Jesus - assistiu para o golo de Sterling e marcou o segundo -, os citizens carimbaram presença nos quartos de final, onde vão encontrar o Lyon, que eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Sem o capitão Sérgio Ramos a cumprir suspensão, o Real Madrid teve na defesa o principal ponto fraco. A pressão do City funcionou, Varane cometeu dois erros graves, e a eficácia de Sterling (9 minutos) e Gabriel Jesus (68m) fez o resto. Pelo meio, numa reação tímida dos merengues, Benzema ainda deu esperança, com um golo aos 28 minutos.



Destaque para Gabriel Jesus, que se tornou no segundo jogador da história a marcar nos dois jogos contra o Real Madrid no "mata-mata" da Champions. Antes, só Van Nistelrooy pelo Manchester United, em 2003, o tinha feito.