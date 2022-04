City de Cancelo e Bernardo Silva sorri diante do Atlético de João Félix

O Manchester City venceu (1-0), esta terça-feira, em Inglaterra, o Atlético de Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e João Félix em campo, a equipa inglesa marcou o único golo do jogo já na segunda parte, com Foden a saltar do banco para assistir De Bruyne.

O Manchester City está, assim, em vantagem para a segunda mão, que está agendada para a próxima semana em casa do Atlético de Madrid.

Guardiola: "São uns mestres a defender "

Num jogo em que os "colchoneros" jogaram com um esquema 5-5-0, com apenas João Félix na frente, Guardiola não escondeu a dificuldade do encontro e analisou a tática de Simeone.

"Foi um jogo muito disputado, muito difícil. São uns mestres a defender todos juntos e é difícil. Conseguimos que não corressem, não permitimos ocasiões, tivemos paciência e conseguimos o golo na ligação entre o Foden e o Kevin. Já prevíamos que iam jogar em 5-3-2, mas depois ajustaram e ficaram em 5-5. Na pré-história, hoje e em 100 mil anos é muito difícil atacar um 5-5... não há espaço! Eles são fortes, nós pequenos e leves. É uma questão de ter paciência. Disse-lhes ao intervalo que estávamos bem. Depois na segunda parte o jogo partiu-se. E os minutos depois do golo mostram o que será a segunda mão em Madrid", disse Pep Guardiola.