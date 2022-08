City diz ser "demasiado tarde" para Bernardo Silva sair e Newcastle contrata "novo" Ibrahimovic

O Manchester City garantiu que Bernardo Silva não vai sair do plantel e Bruno Lage abordou os rumores que associam Pedro Neto ao Arsenal. Por cá, há um regresso no Desportivo de Chaves.

Paços de Ferreira: Os castores anunciaram a chegada do defesa-central Erick Ferigra, que representava os espanhóis do Las Palmas. Erick, de 23 anos, chegou ao clube espanhol na última época, tendo realizado 17 jogos. Passou ainda pelo futebol italiano, ao serviço de Torino, Ascoli e os sub-20 da Fiorentina.

Desportivo de Chaves: O clube transmontano oficializou que chegou a acordo com o Copenhaga para receber por empréstimo Luther Singh, avançado de 25 anos. O sul-africano, que em Portugal também já representou o Moreirense, volta, assim, aos transmontanos, clube que já representou, por empréstimo do Braga, na época de 2018/2019.

Santa Clara: Bruno Jordão vai alinhar no clube dos Açores até ao final da época 2022/23, por empréstimo do Wolverhampton. Formado no CD Garcia, Marinhense e União de Leiria, Bruno Jordão estreou-se no futebol sénior ao serviço do clube leiriense em 2015/16. Em 2016/17, foi contratado pelo Sporting de Braga, tendo realizado 19 jogos pela equipa B dos minhotos, seguindo-se empréstimos à Lazio. Depois, em 2019/20, assinou pelo Wolverhampton, tendo sido emprestado ao Famalicão na época seguinte, participando em 11 jogos na Liga.

PUB

Valladolid: Zouhair Feddal, que jogou no Sporting nas últimas duas épocas, vai reforçar o Valladolid, clube a que chega com o estatuto de livre e pelo qual assinou por uma temporada. Feddal, de 32 anos, regressa assim a Espanha, onde chegou muito jovem, com passagens por CE Mataró, Vilajuïga, Terrassa FC, CD Teruel, San Roque de Lepem e Espanyol B, antes de dar o salto para Itália, para representar Parma, Siena e Palermo, com uma época no FUS Rabat. Em 2015/16, o defesa-central estreou-se na La Liga pelo Levante, após o que defendeu as cores do Alavés (2016/17) e Bétis (2017/18 a 2019/20), antes de ingressar no Sporting (2020/21). Pelos leões Feddal conquistou um campeonato nacional (2020/21), uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021) e duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22).

Troyes: O português Rony Lopes foi emprestado pelo Sevilha ao clube francês por uma época. O extremo de 26 anos, que conta com duas internacionalizações por Portugal, foi transferido do Mónaco para o Sevilha em 2019 e tem vindo a ser sucessivamente emprestado a outros clubes como o também francês Nice ou o grego Olympiacos. A carreira profissional do jogador teve início nas camadas jovens do Benfica, seguindo-se o Manchester City, pelo qual também nunca viria a singrar. Esta será a quarta experiência de Rony Lopes na Ligue 1, uma vez que, além de Mónaco e Nice, já tinha representado o Lille em duas ocasiões, uma por empréstimo do Manchester City (2014/15) e outra cedido pelo Mónaco (2015 a 2017).

Manchester City: Bernardo Silva tem sido associado ao Barcelona mas, ao que tudo indica, vai mesmo continuar a jogar pelo clube inglês. Pelo menos é o que garante Ferran Soriano, CEO do City, que garantiu, em entrevista "Què t'hi jugues", disse já ser "demasiado tarde" para a saída do internacional português. "É demasiado tarde para falar de entradas ou saídas", vincou.

Newcastle: O jornal espanhol "Diario Vasco" garante que o clube inglês chegou a acordo com a Real Sociedad para a transferência de Alexander Isak, avançado de 22 anos que é considerado o sucessor de Zlatan Ibrahimovic na seleção sueca. O valor da transferência é de 70 milhões de euros e, caso o negócio se concretize, será a maior venda da história do clube espanhol.

Wolverhamtpon: Pedro Neto tem sido associado ao Arsenal mas Bruno Lage garantiu que ainda não chegou qualquer porposta. "Ouvi falar disso, mas não nos chegou nada. Agora, é normal, com os bons jogadores que temos. As equipas procuram bons jogadores, tal como nós procurámos por Gonçalo Guedes, Matheus Nunes e Nathan Collins", afirmou, admitindo que Willy Boly ainda pode vir a deixar o Molineux: "Vamos ver o que acontece".