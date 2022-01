City encontra sucessor de Aguero e Oscar pode reforçar o Barça

Bernardo Monteiro Ontem às 21:00, atualizado hoje às 00:10 Facebook

Com o aproximar do fecho da janela de transferências de inverno os rumores aumenta. Da Argentina pode chegar o sucessor de Aguero, para o Manchester City e o Barcelona pode garantir um reforço de peso para as opções de Xavi. Gustavo Assunção regressa ao Famalicão

Manchester City: Parece ter chegado ao fim a busca dos "citizens" por um ponta-de-lança pois, segundo o diário "Olé" Julian Alvaréz, jogador do River Plate (Argentina), deve chegar no próximo verão para reforçar a equipa. O internacional argentino, por seis ocasiões, deve custar cerca de 18 milhões de euros aos cofres do emblema britânico, depois de se ter mostrado ao serviço da equipa de Buenos Aires, com 29 golos e 16 assistências, em 67 partidas disputadas.

Barcelona: O médio-ofensivo, Oscar, pode estar de regresso ao futebol europeu, depois de o próprio ter admitido conversações regulares com os catalães, apesar de reconhecer a incerteza do negócio devido aos problemas financeiros do Barcelona. "As conversas com o Barcelona ainda não acabaram, temos que falar sobre várias coisas. Eles agora têm um problema para inscrever jogadores, como aconteceu com o Dani Alves", referiu. O brasileiro representou o Chelsea entre 2012 e 2017, tendo seguido para a China. Atualmente representa os chineses do Shangai Port.