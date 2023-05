City Football Group oficializa compra do Bahia, treinado por Renato Paiva

JN/Agências Hoje às 21:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O City Football Group, dono dos ingleses do Manchester City, adquiriu o controlo do Bahia, do campeonato brasileiro de futebol, informou esta quinta-feira o emblema treinado pelo português Renato Paiva.

"Agora é oficial. Salvador celebra hoje a conclusão do negócio em que o City Football Group (CFG) adquiriu 90% da Sociedade Anónima de Futebol (SAF) do Bahia. Dez por cento das ações continuam a pertencer ao Bahia", escreveu o 13.º posicionado do Brasileirão, no site oficial.

A operação ficou concluída cinco meses depois de os sócios do clube de Salvador aprovarem a venda de 90% das ações ao grupo internacional, por cerca de 181 milhões de euros (ME).

PUB

Além do Manchester City, o City Football Group é dono do New York City (Estados Unidos), do Melbourne City (Austrália), do Montevideo City Torque (Uruguai), do Palermo (Itália), do Girona (Espanha), entre outros.

O Bahia entra para a lista de clubes brasileiros que venderam gestão a grupos empresariais nos últimos anos, face ao alto endividamento de alguns emblemas mais tradicionais.

O Cruzeiro, treinado por Pepa, foi adquirido pelo ex-futebolista Ronaldo Nazário, o Botafogo, de Luís Castro, é gerido pelo magnata americano John Textor e o Vasco da Gama pelo fundo americano 777 Partners.