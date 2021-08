City perto de fazer o negócio mais caro da Premier League

JN Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa inglesa avança esta quarta-feira que o Manchester City e o Aston Villa chegaram a acordo para a transferência do inglês Jack Grealish, por 118 milhões de euros, um valor nunca antes atingido na Premier League.

Manchester City: A bomba do dia é a contratação do médio Jack Grealish pelos "cityzens", que vai assinar contrato válido para os próximos cinco anos, segundo informam os jornalistas Fabrizio Romano, da Sky Sports, e David Ornstein, do The Athletic. O clube inglês deverá pagar cerca de 118 milhões de euros pelo atual jogador do Aston Villa, valor que o tornaria na contratação mais cara da história da Premier League e uma das mais dispendiosas de sempre.

Liverpool: Os "reds" renovaram contrato com o guarda-redes internacional brasileiro Alisson Becker, que assinou um vínculo de "longa duração". O habitual titular da baliza da equipa britânica, no qual atua o português Diogo Jota, é o terceiro jogador dos mais utilizados por Jürgen Klopp a estender a ligação com o emblema que se sagrou campeão inglês na temporada 2019/20, depois das renovações do lateral Trent Alexander-Arnold e do médio Fabinho. "A confiança é algo que acabámos por construir nesses últimos três anos. A confiança que tenho no clube e que o clube tem em mim. Então, estou muito feliz por poder continuar o meu trabalho no Liverpool, por tomar esta decisão, que não foi difícil", comentou o guardião, de 28 anos, aos meios de comunicação do clube.

Aston Villa: Leon Bailey é o mais recente reforço do Aston Villa, que poderá ocupar a vaga deixada por Grealish com o internacional jamaicano. O extremo que marcou nove golos e fez oito assistências na época passada, transferiu-se do Bayer Leverkusen por um valor a rondar os 37 milhões de euros e assinou contrato com duração de quatro temporadas. Esta é a segunda grande contratação do Villa para 21/22, depois de Emiliano Buendía, comprado ao Norwich por 38 milhões de euros.

PUB

Juventus: Cristiano Ronaldo tem um novo parceiro para o ataque na Juventus. O jovem brasileiro Kaio Jorge foi anunciado pela equipa de Turim, que publicou fotografias da chegada a Itália do antigo jogador do Santos. O avançado foi um alvo do Benfica, que chegou a acordo com o clube brasileiro para a sua contratação, mas a vontade do jogador foi de se juntar à Juventus.

Mónaco: Myron Boadu foi confirmado esta quarta-feira como reforço para o ataque do Mónaco. O avançado de 20 anos é considerado uma das grandes promessas do futebol dos Países Baixos e assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. Boadu marcou 35 golos nas últimas duas épocas ao serviço do Az Alkmaar e já foi convocado para a seleção principal do seu país, tendo apontado um golo.

Famalicão: O avançado Pedro Marques foi cedido pelo Sporting e vai complementar o ataque da equipa de Ivo Vieira. Na última temporada, Pedro Marques, de 23 anos, representou, para além dos leões, o Gil Vicente, pelo qual marcou cinco golos em 15 jogos. "O Futebol Clube de Famalicão é uma equipa com muita visibilidade e que tem um bom histórico na I Liga. Ter a oportunidade de crescer e de ganhar estaleca ao mais alto nível fez-me aceitar o convite", assumiu o avançado. O jogador mostra-se "totalmente disponível para ajudar um clube que está a posicionar-se de forma interessante na I Liga e que tem uma massa associativa muito forte".

Boavista: O defesa Ricardo Mangas foi emprestado aos franceses do Bordéus, num negócio que engloba uma cláusula de opção de compra. "A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Bordéus para a cedência a título de empréstimo do jogador Ricardo Mangas, num contrato que contempla a existência de uma opção de compra por parte do clube francês. A Boavista FC, Futebol SAD garantiu ainda uma percentagem futura dos direitos económicos do jogador", informam os axadrezados, em comunicado no site oficial. Ricardo Mangas, de 23 anos, fez 28 jogos e quatro golos na temporada de estreia pelo Boavista, ao qual chegou proveniente do Desportivo das Aves, após já ter evoluído no Mirandela, do Campeonato de Portugal, e repartido a formação por Benfica e Tondela.