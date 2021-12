City pulveriza Leeds e Guardiola bate recorde de Klopp

André Bucho Ontem às 22:26 Facebook

Adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Manchester City segura a liderança da Liga inglesa com uma goleada por 7-0 na receção ao Leeds.

Virou aos três, acabou nos sete. O Manchester City não deu hipóteses ao Leeds e venceu, esta terça-feira, por 7-0, em encontro da 17.º jornada da Liga inglesa, num jogo onde Bernardo Silva (saiu ao intervalo) e Rúben Dias (substituído aos 65') foram titulares.

A goleada dos citizens começou a ser construída logo aos oito minutos, por Phil Foden. Jack Grealish ampliou a vantagem aos 13' e antes do intervalo Kevin De Bruyne fez o terceiro. No arranque do segundo tempo, Mahrez fez o quarto, com novamente De Bruyne a faturar aos 62', num autêntico golaço. John Stone (74') e Nathan Ake (78') deram ainda maior expressividade ao placard.

Este encontro fica marcado também com um recorde para Pep Guardiola. O treinador espanhol tornou-se o mais rápido a colocar uma equipa com 500 golos marcados: precisou de 207 jogos, menos 27 do que o Liverpool de Jurgen Klopp (234 jogos).

De resto, destaque ainda nesta jornada para a vitória do Aston Villa por 2-0 no terreno do Norwich. O Manchester City lidera a tabela classificativa com 41 pontos, mais quatro do que o Liverpool e mais cinco do que Chelsea, que jogam esta quinta-feira, frente a Newcastle e Everton, respetivamente.