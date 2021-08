City sai de cena, Manchester United prepara proposta por Ronaldo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:03 Facebook

Volte-face nas negociações por Cristiano Ronaldo nas últimas horas. O Manchester City abandonou as negociações pelo português e o Manchester United vai apresentar proposta para o regresso de CR7 a Old Trafford.

Quando tudo indicava que Ronaldo ia transferir-se para o Manchester City, nas últimas horas as negociações mudaram completamente. O City estava a limar os últimos detalhes para acordar com Cristiano os pormenores do seu contrato e o valor a pagar à Juventus, mas não conseguiu chegar a um consenso. Por esse motivo, o clube orientado por Pep Guardiola decidiu abandonar as negociações.

Posto isso, o "The Guardian" informa que o Manchester United está em conversações com Jorge Mendes, agente de Ronaldo, desde quinta-feira à noite. A direção do clube esteve a trabalhar nos moldes do negócio, no salário e na verba a pagar à Juventus e vai apresentar uma proposta de contrato nas próximas horas. O clube sente-se agora confiante que vai contratar o internacional português e acordar um vínculo até junho de 2023, segundo informou Fabrizio Romano, jornalista da mesma publicação.

Em conferência de imprensa, o treinador do Manchester United revelou que Bruno Fernandes tem falado com Cristiano, visto que sabe aquilo que o clube sente pelo avançado. "Se ele sair da Juventus, sabe que nós estamos cá", reforçou Solskjaer. "Cristiano é uma lenda do clube, fui um sortudo por jogar com ele. Vamos ver o que acontece", referiu.

Forte volte-face nas negociações, com o City fora, o United está na "pole position" para contratar Cristiano Ronaldo, naquele que seria o regresso do "menino bonito" a Old Trafford. Ronaldo passou seis épocas em Manchester, tendo marcado 118 golos em 292 jogos e conquistado 10 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, três campeonatos e a primeira Bola de Ouro da carreira, em 2008.

As notícias da saída de Cristiano Ronaldo da Juventus ficaram confirmadas esta manhã, quando o treinador da equipa Massimiliano Allegri revelou, em conferência de imprensa, a intenção do português. "Cristiano disse-me na quinta-feira que quer sair da Juventus imediatamente. É verdade e confirmado. Foi por isso que não treinou hoje e não está disponível para o jogo de sábado"

Ronaldo esteve esta sexta-feira no centro de treinos da Juve para se despedir dos antigos colegas de equipa.