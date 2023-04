City vence Arsenal e espreita liderança

JN Ontem às 22:02 Facebook

O Manchester City derrotou nesta quarta-feira, em casa, o Arsenal, por 4-1, com um bis de Kevin de Bruyne e golos de John Stone e de Halland, estando agora mais perto da liderança. Com dois jogos a menos, está a apenas dois pontos do primeiro lugar ocupado pelo rival londrino.

O duelo, disputado no Estádio Etihad, era muito importante nas contas do título e a equipa de Guardiola respondeu com classe. Aos sete minutos, um remate espetacular de fora de área de De Bruyne abriu o marcador e, em cima do intervalo, um cabeceamento de John Stomes aumentou a vantagem.

Na segunda parte, o médio belga fez mais um golo, aos 54, e sentenciou em definitivo a história do encontro. Perto do fim, Holding reduziu e Haaland fechou o resultado. O City, que jogou com Ruben Dias e Bernardo como titulares, tem agora na mão a possibilidade de revalidar o título inglês, pela terceira temporada consecutiva.

Já o Chelsea continua a sua péssima campanha, esta temporada, na Premier League: perdeu por 2-0 em casa com o Brenford, sendo que não vence há cinco jornadas. João Félix entrou aos 79 minutos mas não mudou a história do jogo, Enzo Fernández foi titular.

Por seu lado, o Liverpool, com Diogo Jota, venceu o fora o West Ham, por 2-1.