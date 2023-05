City vence e Haaland bate recorde de golos da Premier League

O Manchester City venceu o West Ham por 3-0, num jogo que fica marcado pela quebra do recorde de golos da Premier League por parte do avançado Erling Haaland.

O inevitável aconteceu. Erling Haaland chegou aos 35 golos na Liga inglesa e quebrou o recorde de golos da história da Premier League numa só edição, que era de 34 e pertencia a Andrew Cole e Alan Shearer. O Manchester City venceu o West Ham por 3-0, com golos de Aké, Haaland e Foden, e subiu novamente à liderança do campeonato, mesmo tendo um jogo a menos que o segundo classificado Arsenal.

Ainda em Inglaterra, o Liverpool venceu o Fulham por 1-0, com Salah a marcar, de grande penalidade, o único golo dos "reds". Na Alemanha, o Eintracht Frankfurt venceu o Estugarda por 3-2 e apurou-se para a final da Taça, onde vai encontrar o Leipzig de André Silva.

No campeonato italiano, a Roma de José Mourinho empatou no reduto do Monza (1-1) e desceu ao sétimo lugar da liga. Já o AC Milan, com Rafael Leão como suplente utilizado, empatou a um golo em casa contra o Cremonese, que ocupa o penúltimo lugar da liga. O Inter de Milão goleou o Verona por 6-0, enquanto a Juventus derrotou o Lecce por 2-1.

Na Turquia, o Fenerbahçe empatou sem golos diante do Sivasspor, na primeira mão da meia-final da Taça.