City vence em Londres rumo ao topo da Premier League

O Manchester City venceu, esta quarta-feira, no terreno do Arsenal (3-1) e ascendeu à liderança da Premier League, em igualdade pontual com os "gunners" que têm, no entanto, um jogo a menos.

A equipa de Mikel Arteta, com Fábio Vieira no banco de suplentes e a ser lançado apenas aos 82 minutos, podia alargar a vantagem na liderança do campeonato inglês, mas não resistiu ao poderio do City, que teve Rúben Dias e Bernardo Silva no onze titular.

Um erro do defesa Tomiyasu - falhou o atraso para o guarda-redes - permitiu a Kevin de Bruyne fazer um chapéu perfeito a Aaron Ramsdale e abrir a contagem a favor do City.

O Arsenal não baixou os braços e chegou ao empate ainda antes do intervalo, com Bukayo Saka a converter com sucesso uma grande penalidade, mas o descanso não chegaria sem um grande susto para os "gunners", com Rodri a acertar com estrondo na barra da baliza da casa.

Já na segunda parte, foi assinalado um penálti a favor do City, mas o lance foi revertido pelo VAR devido a um fora de jogo de Haaland. No entanto, a equipa de Manchester marcaria mesmo aos 72 minutos, com Jack Grealish a dar o melhor seguimento à assistência de Gundogan.

A esperança do Arsenal esfumou-se aos 82 minutos, quando o inevitável Haaland, a passe de De Bruyne, deixou a sua marca no jogo que permitiu aos "cityzens" saltarem para o topo da classificação.