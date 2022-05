City vence em Wolverhampton e fica a quatro pontos do título

Um póquer do belga De Bruyne, sobressaiu na goleada dos "cityzens" por 5-1, em jogo em atraso da 33.ª jornada da Premier League. O resultado deixa o campeão inglês à beira de revalidar o título.

O Manchester City está a quatro pontos de revalidar o título de campeão inglês, após ter batido fora, nesta quarta-feira, o Wolverhampton, por 5-1, em jogo em atraso da 33.ª jornada da Premier League.

A jogar em casa, a equipa de Bruno Lage, técnico que utilizou de início cinco jogadores portugueses (José Sá, Rúben Neves, João Moutinho, Chiquinho e Pedro Neto), começou cedo a sentir os efeitos do furacão belga. Pep Guardiola, treinador do Manchester City, lançou inicialmente os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva e foi precisamente este último que fez o passe para De Bruyne, ao sétimo minuto, desfazer o nulo e apontar o primeiro dos quatro golos que assinou no encontro.

Numa transição rápida, quatro minutos depois, os "Wolves" empataram, com Pedro Neto a cruzar para o remate certeiro de Dendoncker.

Antes da meia hora, De Bruyne marcou mais dois golos, o que permitiu ao City ir para intervalo a vencer por 3-1.

No segundo tempo, ao minuto 60, o inevitável De Bruyne aumentou a contagem para 1-4, fixando o póquer.

Contudo, a seis minutos do fim, Sterling elevou para o defnitivo 1-5.

O Manchester City respondeu assim, da melhor forma, à vitória, na véspera do Liverpool, no reduto do Aston Villa (2-1).

A duas jornadas do final, o Manchester City soma 89 pontos, contra 86 do Liverpool, estando, assim, a quatro pontos de matematicamente revalidar o título. No próximo domingo, o campeão inglês visita o West Ham e no dia 22 recebe o Aston Villa. Já os reds jogam em Southampton (dia 17) e recebem o Wolverhampton (dia 22).

Também nesta quarta-feira, registaram-se os seguintes resultados, em jogos em atraso da Premier League: Watford-Everton (0-0), Leicester-Norwich (3-0) e Leeds United-Chelsea, 0-3