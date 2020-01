City vence Everton e mantém-se junto do Leicester

Ontem às 22:13 Facebook

O Manchester City sentiu, esta quarta-feira, algumas dificuldades na receção ao Everton, mas conseguiu segurar os três pontos, ao vencer a ex-equipa do treinador português Marco Silva por 2-1, na 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois do nulo registado ao intervalo, os 'citizens' chegaram aos rapidamente aos 2-0, com um 'bis' de Gabriel Jesus, aos 51 e 58 minutos, mas permitiram uma reação final dos 'toffees', que reduziram aos 71, por Richarlison, e ainda dispuseram de algumas oportunidades para chegar à igualdade.

Esta vitória permite ao City conservar o terceiro lugar e manter-se a um ponto do Leicester, segundo com 45 pontos, equipa que foi a Newcastle vencer por 3-0, com golos de Ayoze Perez, de James Maddison e de Hamza Choudhoury, aos 36, 39 e 87 minutos, ficando a 10 pontos do comandante Liverpool, que fecha a ronda na quinta-feira, na receção ao Sheffield United.

No último jogo do dia, o Arsenal recebeu e venceu o Manchester United por 2-0, resultado que permitiu aos 'gunners' subir ao 10.º posto com 27 pontos, enquanto os 'red devils' conservam o quinto lugar com 31, a cinco do quarto, o Chelsea.

Os golos da equipa londrina surgiram ainda na etapa inaugural, primeiro pelo marfinense Nicolas Pepe, aos oito minutos, e depois pelo grego Sokratis, aos 42.

Durante a tarde, o Tottenham, de José Mourinho, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, iniciaram 2020 com derrotas, o primeiro em Southampton e o segundo em Watford, por 1-0 e 2-1, respetivamente.

Além da derrota, José Mourinho ficou ainda com mais motivos de preocupação, visto que o seu 'homem-golo', Harry Kane, para cuja ausência não tem alternativa, sofreu uma lesão muscular e ainda se desconhece quanto tempo vai ficar afastado dos relvados.

Os 'wolves', depois de duas grandes exibições perante Manchester City e Liverpool, baquearam desta vez no terreno do penúltimo, o Watford, por 2-1, numa partida em que Nuno Espírito Santo, face à sucessão de jogos em curto espaço de tempo, procurou gerir a componente física, ao deixar no 'banco' dois titulares indiscutíveis, Rúben Neves e Diogo Jota, que lançou no decorrer da segunda parte sem o efeito desejado.