City volta às vitórias, Liverpool regressa às derrotas

Depois do clássico da semana passada, as duas equipas reagiram de maneira diferente. Destaque para os "reds", que perderam com o último classificado.

Mais de dois meses depois, o Nottingham Forest voltou a ganhar na Premier League e fê-lo em grande estilo, às custas do grande Liverpool, para quem a vitória na jornada anterior, sobre o Manchester City, foi a exceção numa época que já tem tudo para correr mal à equipa de Jurgen Klopp.

Este sábado, o histórico Nottingham, bicampeão europeu, saiu do último lugar da classificação, graças a um golo de Taiwo Awoniyi, o nigeriano contratado ao Union Berlim.

Sem Diogo Jota, nem Luis Díaz, nem Darwin Nuñez, o Liverpool averbou a terceira derrota no campeonato (mais quatro empates em 11 jogos) e amanhã pode ficar 14 pontos atrasado em relação ao líder Arsenal.

Para já, a equipa de Jurgen Klopp volta a perder terreno para o Manchester City, que reagiu como se impunha à derrota em Anfield. No Etihad, o Brighton deu que fazer (ao ponto de acabar o jogo com mais posse de bola), só que Haaland e De Bruyne são demais para qualquer adversário (3-1). O norueguês marcou mais dois, enquanto o belga consumou o triunfo com o melhor golo da tarde, após assistência de Bernardo Silva - Rúben Dias e João Cancelo também foram titulares.

Assim, o City passa a contar 26 pontos e espera por um percalço do Arsenal para se aproximar do primeiro lugar.