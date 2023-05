Claque critica sportinguistas que querem vender bilhetes a adeptos do Benfica

JN Hoje às 12:39 Facebook

A claque do Sporting, Juve Leo, recorreu às redes sociais para criticar os adeptos que estarão a colocar à venda bilhetes para o dérbi de Alvalade, no domingo, que pode valer o título ao Benfica.

Numa publicação na sua página no Facebook, a Juve Leo diz sentir "vergonha" por haver adeptos do Sporting dispostos a vender os seus bilhetes a fãs do Benfica para o dérbi de domingo, no Estádio de Alvalade, que pode garantir o título de campeão nacional às águias.

"Quem apelida as claques leoninas de 'escumalha' e tenta dar lições de moral e de ética como alguns sócios do Sporting Clube de Portugal fizeram ou fazem, vem agora brindar os restantes sócios e adeptos com a venda de cartões de sócio e gamebox para os adeptos da associação que nos visita no próximo domingo", escreveu a claque.

Nos últimos dias, surgiram em algumas plataformas bilhetes para o dérbi com preços que variavam entre os 280 e os 1200 euros. Os anúncios surgiram ainda antes de os ingressos para adeptos do Benfica estarem disponíveis para venda, pelo que pertencerão a associados do Sporting.

A ASAE está atenta a uma situação que levanta, também, questões importantes relativas à segurança no estádio, uma vez que adeptos do Benfica poderão ficar situados em zonas afetas aos sócios dos leões.

Sporting e Benfica defrontam-se no domingo, a partir das 20.30 horas, no Estádio José Alvalade. Em caso de vitória, os encarnados festejam automaticamente o título de campeões nacionais, independentemente do que fizer o F. C. Porto na véspera em Famalicão.